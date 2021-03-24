AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Mustafa Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MUSTAFA ŞEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Şen,1966 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon Fatih Lisesi'nde öğrenim gören Şen, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okurken Tarih Bölümü'ne geçiş yapıp 1995'tde mezun oldu. Ardından Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan Şen, pek çok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır. Şen'in, 7 kitabı bulunmaktadır. Mustafa Şen, evli ve 3 çocuk babasıdır.