AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Mustafa Yel kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MUSTAFA YEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

21 Temmuz 1968 tarihinde Tekirdağ'da doğan Yel, 53 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. İngiltere'deki Canterbury Yabancı Dil Eğitim Okulunda bir yıl süre ile eğitim gördü. Tekirdağ Kaymakam Adaylığı, Edirne - Süloğlu Kaymakam Vekilliği, Aydın - Yenipazar Kaymakam Vekilliği, Kırklareli - Pehlivanköy Kaymakamlığı, Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, Edirne - İpsala Kaymakamlığı, Kilis Vali Yardımcılığı, Şırnak Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 25. ve 26. Dönemlerde Tekirdağ Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Mustafa YEL evli ve 2 çocuk babasıdır.