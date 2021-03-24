AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Şebnem Koçakelçi kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ ŞEBNEM KOÇAKELÇİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şebnem Koçakelçi, 1977 yılında Bingöl'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bingöl'de, liseyi Kocaeli'de tamamlayan Koçakelçi İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Gen-Pa Holding pazarlama departmanında çalışma hayatına başlayan Koçakelçi, Bingöl, Kocaeli ve İstanbul'da faaliyet gösteren aile şirketlerinde genel müdürlük yapmaktadır.

Siyasi hayatına 2004 yılında AK Parti Kadıköy İlçe Gençlik Kolları Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak başlayan Koçakelçi, 2009 yılında gerçekleşen AK Parti İstanbul İl Kongresi ile İl yönetim kurulu üyeliği görevini yaptı.

KADEM, MTTB, Dünya Yetimler Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yapan 4Koçakelçi, İngilizce ve Zazaca biliyor. 44 yaşındaki Koçakelçi, bekardır