AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Sevan Sıvacıoğlu kimdir, nereli? Soruların cevabı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ SEVAN SIVACIOĞLU KİMDİR, NERELİ?

İstanbul'da dünyaya gelen Sevan Sıvacıoğlu, aslen Malatya Arapgiril'lidir. Mesleği doktor olan Sevan Sıvacıoğlu, Lisasn eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, yüksel lisans eğitimini aynı üniversitede Ortopedik Cerrahi alanında tamamladı. Sıvacıoğlu, Ortopedi ve Travmatoloji alanında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi ve Acıbadem Hastanesi'nde çalıştı.

Türkiye'deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Sıvacıoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob'un daha önce Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde geçirdiği ameliyata giren doktor heyetinde yer aldı.