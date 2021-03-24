AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Sevgi Yiğit kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruların cevabı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ SEVGİ YİĞİT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sevgi Yiğit 1973 yılında Karabük'te doğdu. Fatih Kız Lisesi’nden mezun olan Yiğit, Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Profesyonel iş hayatına, lisans eğitimine devam ederken kanal 7 Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde başlayan Yiğit, daha sonra kariyerini Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nda sürdürdü.1998 yılından bu yana Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nda insan kaynakları müdürü olarak görev yapmaktadır.

6 mayıs 2018’de yapılan İstanbul İl kongresinde, il yönetim kurulu üyeliğine seçilen 48 yaşındaki Yiğit, şimdi ise AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçil