AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Sumru Altuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruların cevabı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ SUMRU ALTUĞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Sumru Altuğ, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Yaklaşık 11 yıldır Bu fakültede görev yapıyor. Ayrıca, Koç Üniversitesi'nin TÜSİAD ile ortak kurduğu Ekonomik Araştırmalar Forumu'nun da direktörü.

Prof. Sumru Altuğ lisans derecesini alarak 1978 ve 1980'de Pittsburgh Üniversitesi'nden Ekonomi dalında yüksek lisans ve 1985'te Carnegie-Mellon'dan Ekonomi dalında doktora derecesini de aldı.1984-1994 yılları arasında Minnesota Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak atandı, burada yüksek lisans öğretmenliği, yüksek lisans süpervizörlüğü yaptı ve 1994-1995 yılları arasında Minnesota Süper Bilgisayar Enstitüsü Bilimsel Hesaplama Yüksek Lisans Fakültesi'nde görev yaptı. 1988-1989 ve 1991-1992 yıllarında Wisconsin Üniversitesi ve Duke Üniversitesi'nde ve 1994-1995'te VPI ve SU'da misafir yardımcı doçent atamaları yaptı.1999–2002 yılları arasında Birleşik Krallık'ta Durham ve York Üniversitelerinde profesör pozisyonlarında bulunan Altuğ, 2002-2018 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde İktisat Profesörü olarak görev yaptı. 1997'den beri Londra, Birleşik Krallık'taki Ekonomi Politikası Araştırma Merkezi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır ve 2013 Sonbaharında Budapeşte Merkez Avrupa Üniversitesi'nde, 2014 Sonbaharında Hong Kong Şehir Üniversitesi'nde ve Mizuho Menkul Kıymetler Profesörü olarak ziyaret randevuları almıştır.

Araştırma alanları dinamik makroekonomik analiz, iş çevrimleri ve yapısal ekonometri alanında olan Altuğ'un yayınlanmış çalışması, döngüsel dalgalanma modellerinin ekonometrik analizini, tam pazarlar altında zamanlararası tüketim ve emek modellerinin yanı sıra çeşitli teorik ve ampirik yatırım, iş döngüleri ve büyüme modellerini içermektedir. En iyi ve alan ekonomi dergilerinde makaleler yayınladı ve makroekonomi ve finans alanlarında beş metnin ortak yazarı veya ortak editörlüğünü yaptı. 2000-2003 yılları arasında Economic Journal'da Yardımcı Editör olarak görev yaptı ve 2000-2002 yılları arasında Birleşik Krallık'ta Ekonomi ve Araştırma Konseyi'nde (ESRC) Siyaset, Ekonomi ve Coğrafya (PEG) Araştırma Koleji üyesi olarak görev yaptı. 2016 yılında Koç Üniversitesi'nde üniversite çapında Üstün Fakülte Ödülü'ne ve 2017 yılında Türkiye Teknoloji ve Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Sosyal Bilimler Bilim Ödülü'ne layık görüldü. Son araştırmaları, belirsizlik ve belirsizlikten kaçınmanın iş çevrimleri üzerindeki rolü, Rusya ve Türkiye için belirsizlik altında yatırım ve finansman kısıtlamaları ve gelişmekte olan ekonomiler için rastlantısal ve öncü finansal göstergeler geliştirme gibi konuları kapsıyor.