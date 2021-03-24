AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Sunay Karamık kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruların cevabı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ SUNAY KARAMIK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Sunay Karamık, 1994’te Harvard University, Extension School, Special Studies in Administration and Management bölümünü bitirdi. Aynı yılın sonunda (KRM) Karamık Yönetim Danışmanlık A.Ş.’ni kurdu. ADLER Learning International’da Koçluk eğitimi aldı

Kanal E, TRT1 ve TRT Okul’da; insan kaynakları, kariyer ve kişisel gelişim programları hazırlayıp sunan Karamık, Kariyer Koçu olarak görev aldı. POWER dergisi ve iş arama portalı Monster’da köşe yazarlığı yaptı.

Kurucu üyesi olarak Kadın Girişimciler Derneği’nde (KAGİDER) Genel Sekreterlik ve Özel İstihdam Büroları Derneği’nde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. KA.DER’de Sayman ve Genel Sekreter, KAGİDER Kadın Fonu’nda İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

2001-2002 arasında, Mehmet Ali Bayar başkanlığında Demokrat Türkiye Partisi Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2007 arasında AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimlerde, Ak Parti Adana Milletvekili aday adayı oldu.

İki çocuğu olan Karamık; halen Türkiye genelinde üniversite ve liselerde kariyer ve meslek seçimi eğitimleri veriyor, TRT Okul’da Kariyer Haritam yarışma programında Kariyer Koçluğu yapıyor.