AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Tahir Akyürek kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ TAHİR AKYÜREK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tahir Akyürek 1959 yılında Konya'da doğdu. Aslen Konyalı olan Akyürek, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bağ-Kur Konya İl Müdürlüğü'nde Avukat, Konya Ticaret Odası'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticiliklerde bulunan 62 yaşındakiTahir Akyürek, daha sonra Serbest Avukat olarak çalıştı.

2004 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediye Başkanlık görevini yapmakta olan Akyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.