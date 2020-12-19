AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat kimdir? Kaç yaşında? Eski Sekili Belediye Başkanı Ali Saffet Kanpolat öldü mü?

Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Kovid - 19 yoğun bakım servisinde, yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında 8 hasta hayatını kaybetti. Bu kişilerden bir tanesinin de Eski Nizip Sekili Belediye Başkanı ve halen AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat olduğu öğrenildi. Bunun üzerine vatandaşlar arama motorlarında, AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat kimdir? Eski Sekili Belediye Başkanı Ali Saffet Kanpolat öldü mü? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

AK PARTİ NİZİP BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ALİ SAFFET KANPOLAT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan ve özel bir hastane olduğu bilinen Sani Konuoğlu (SANKO) Üniversitesi Hastanesi'nin, koronavirüslü hastaların tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıktığı belirtilen yangında 8 kişi hayatını kaybederken ölenlerden birinin ne AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi, 64 yaşındaki Saffet Kanpolat olduğu öğrenildi. Kanpolat'ın geçtiğimiz senelerde Nizip'e bağlı Sekili'de Belediye Başkanı pozisyonunda görev aldığı biliniyor.

28 Mart 2004 Belediye Seçimlerinde AK PArti'den aday gösterilen Ali Saffet Kanpolat, 837 oyla Sekili Belediye Başkanı seçildi. Kendisine en yakın parti olan MHP'yi 133 oy fark atan Kanpolat, başkanlığınında ardından, AK Parti Nizip Meclis Üyesi olarak görev aldı.

ESKİ SEKİLİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ SAFFET KANPOLAT ÖLDÜ MÜ?

Hayatını kaybeden Kanpolat'ın korona tedavisi gördüğü hastanede durumunun kötüleşmesi üzerine ise yoğun bakım ünitesine alındığı ve bir süredir yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Özel hastanede çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin kimlik bilgileri şöyle:

-Mehmet Reşit Saydanoğlu (75)

-Fethiye Kırca (78)

- Naciye Ulukütük (56)

-Abdi Hamzaoğlu (68)

- Elif Akgül (85)

- Ökkaş Akbulut (69)

-Kahraman Taş (71)

- Ali Saffet Kanpolat (64)

Gaziantep Valiliği yetkililerince yapılan açıklamada, yangının saat 04.45 sıralarında meydana geldiği bilgisi verilirken 20 kişi kapasiteli yoğun bakım servisinde olay sırasında 19 kişinin olduğu, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de başka hastanelere sevk edildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.