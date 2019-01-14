Ak Parti Pamukova Belediyesi Başkan Adayı Cevat Keser kimdir, Aslen nereli, kaç yaşında?

AK Parti, Pamukova belediye başkan adayı Cevat Keser kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte Cevat Keser'ın biyografisi

CEVAT KESER KİMDİR?

1955 yılında Pamukova da dünyaya geldi. Vatani görevini yaptıktan sonra Adapazarı Vagon Fabrikasında işe başladı. Gençlik yıllarından itibaren vatandaşa hizmet etme arzusu taşıyan KESER bu amaçla 1987 yılında aktif siyasetin içerisine girdi.

1994 - 1999 / 1999 - 2004 yılları arasında iki dönem ard arda belediye başkanlığına seçildi. 2009 yılında halktan gelen yoğun isteğe dayanamayarak tekrar aktif siyasete döndü ve o yıl yapılan yerel seçimlerde ezici bir üstünlükle tekrar belediye başkanı oldu.Başkan KESER 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde ise Pamukova'da bir rekora imza atarak 4.dönem Belediye Başkanlığına seçildi. Halen bu görevine başarıyla ve her geçen gün artan bir halk desteğiyle devam eden KESER evli ve Fatih KESER isminde (Elektrik ve Elektronik Mühendisi) bir oğlu bulunmaktadır.