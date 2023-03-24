AK Parti Pendik 'Bismillah' diyerek 2023 seçim startını verdi

14 Mayıs 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala AK Parti teşkilatı Yunus Emre Kültür merkezinde teşkilatların yoğun coşkulu katılımı ile görkemli bir açılış ile seçim startını verdi.

"Türkiye Yüzyılı" ve "Türkiye için hemen şimdi" başlığı altında gerçekleştirilen toplantıya ilgi büyüktü. Coşkulu kalabalık toplantı süresince sloganlarla konuşmacılara destek verdi.

Seçim startının verildiği organizasyonda, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, SKM Başkanı Özcan Akçaoğlu, Kadın Kolları Başkanı Şaduman Şeker, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Enes Savaş, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekşi, AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayları ve mahalle temsilcileri ve çok sayıda partililer yer aldılar.

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ALİ ŞİRİN: YİNE ESKİSİ GİBİ EV EV, YÜZ YÜZE BİR SEÇİM ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ

Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını İlçe Başkanı Ali Şirin yaptı. Şirin, konuşmasında yapılacak seçimlerin önemine ve anlamına değinerek; “Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılındaki kader seçimleridir. Sıradan seçimlerden çok farklı bir anlam içermektedir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, ulusal ve uluslararası anlamda yapmış olduğu sıçramanın önünü kesmek isteyen dış mihraklar ve onların yerli iş birlikçileri bu seçimlerde karşımızdadırlar. Bugüne kadar gençlerimiz, kadınlarımız, tecrübeli arkadaşlarımız ve partimizin yönetim kadrosu ile canla başla fedakarca milletimizle hemhal olarak çalıştık. Tek amacımız vardı; vatanımızı bölmek – parçalamak – zayıf düşürmek; Türkiye Cumhuriyeti’ne diz çöktürmek isteyenlere fırsat vermemek, yeni yüzyılda tüm mazlum milletlerin de umudu olacak güçlü bir Türkiye için yol almak. Bunu hep birlikte başardık. Yine hep birlikte başarırız. Yükselişimizi çeşitli entrikalarla, ekonomik baskılarla engellemeye çalışanların yüzlerini güldürmeyeceğiz. Bu uğurda bir ömür tüketen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı mahcup etmeyeceğiz. Türk milleti olagelen her şeyin farkındadır ve gereken cevabı verecektir. Sizlerden seçim gününe kadar bu şuurla çalışmalarınızı sürdürmenizi istiyor ve emekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

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SKM BAŞKANI ÖZCAN AKÇAOĞLU

Pendik'te 2023 seçimlerini yürütmek için SKM başkanı olan Özcan Akçaoğlu, söz alarak seçimle ilgili nasıl bir çalışma ve yol izleneceği hakkında teşkilat mensuplarını bilgilendiren kısa bir sunumda bulundu.

BAŞKAN CİN: DURMAK YOK YOLA DEVAM

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de konuşmasında; “Türkiye, son 20 yılda sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, önderliğinde büyük gelişim sağladı özellikle savunma sanayisindeki dev hamlelere ve projelerle ülkemiz sayılı dünya devletleri arasında yerini aldı. Ülkemizin büyümesine devam etmek içi daha da çok çalışarak Pendik’te bir önceki dönemden daha yüksek bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için azim ve kararlılık doğrultusuyla birlikte çaba sarf edeceğiz. Durmak yok yola devam. Kutlu zafere giden yolda Allah yar ve yardımcımız olsun” sözlerine yer verdi.

Toplantı sonunda teşekkür konuşması yapan ilçe başkanı Ali Şirin, Partinin kuruluşundan bu güne kadar yer alan tüm parti yöneticilerine teşekkür ederek organizasyon sonlanmış oldu.