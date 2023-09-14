AK Parti Pendik ilçe başkanı Özer Sarıkaya kimdir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?

Ali Şirin'in istifası ile boşalan K Parti, Pendik ilçe başkanlığı görevine genel merkez tarafından atanan Özer Sarıkaya'yı vatandaşlar merak ederek, Özer Sarıkaya kimdir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar. İşte AK Parti Pendik İlçe başkanlığı görevine yeni atanan Özer Sarıkaya'nın biyografisi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI ÖZER SARIKAYA KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tekirdağ’da, lise eğitimini Kartal Teknik Lise Makine Ressamlığı Bölümü’nde tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Tasarım Öğretmenliğinden mezun oldu. 1997 yılında Pendik’te başladığı serbest mimarlık ve şehir bölge planlama ofisinde şirket ortağı ve sahibi olarak devam etmektedir. 22 yıllık iş hayatında kentsel tasarım projeleri, mimarlık ve şehir bölge planlama alanında proje çalışmalarında bulunmuş ve teslim etmiştir.

1993 yılında Pendik Dumlupınar Mahallesi Milli Gençlik Vakfı Gençlik Kolları, 2009 yılı Pendik Çınardere KÖPRÜ-DER Kuruculuğu ve Başkanlığı, 2014 yılı Ataşehir İsar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015 yılı Pendik Akasya Dini Hizmetleri Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir. 1988 yılından beri Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Pendik ilçe başkanı Özer Sarıkaya oldu