AK Parti Pendik ilçe başkanı Özer Sarıkaya oldu

AK parti, Pendik ilçe başkanlığından istifa eden Ali Şirin'in yerine kimin ilçe başkanı olacağı merakla bekleniyordu. Edinilen bilgilere göre sonucun netleştiği ve yeni ilçe başkanı olarak Pendik Belediye meclis üyesi Özer Sarıkaya'nın yeni ilçe başkanı olarak atandığı belirtiliyor.

AK PARTİ PENDİK İLÇE BAŞKANI ÖZER SARIKAYA OLDU

Geçtiğimiz aylarda Ali Şirin'in kendi isteği ile görevinden istifa etmesinden sonra bir çok ismin ilçe başkanlığı için adı konuşuluyordu. Teşkilatlarda yapılan temayül yoklama ve istişareler sonucu isimlerin İstanbul il başkanlığına gittiği, il başkanlığının da yaptığı görüşme istişareler sonucun ilçe başkanlığı için adı geçenlerin parti genel merkezine gönderdiği ve bu değerlendirmeler sonucunda genel merkezin ilçe başkanı olarak Özer Sarıkaya üzerinde karar verildiği belirtildi.

Tüm bu gelişmeler üzerine Özer Sarıkaya'nın Ankara genel merkeze çağırıldığı ve teşkilat başkanı Erkan Kandemir, tarafından bu gece mazbatasının verilip resmi olarak görevin tebliğ edileceği belirtiliyor.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI ÖZER SARIKAYA KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tekirdağ’da, lise eğitimini Kartal Teknik Lise Makine Ressamlığı Bölümü’nde tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Tasarım Öğretmenliğinden mezun oldu. 1997 yılında Pendik’te başladığı serbest mimarlık ve şehir bölge planlama ofisinde şirket ortağı ve sahibi olarak devam etmektedir. 22 yıllık iş hayatında kentsel tasarım projeleri, mimarlık ve şehir bölge planlama alanında proje çalışmalarında bulunmuş ve teslim etmiştir.

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1993 yılında Pendik Dumlupınar Mahallesi Milli Gençlik Vakfı Gençlik Kolları, 2009 yılı Pendik Çınardere KÖPRÜ-DER Kuruculuğu ve Başkanlığı, 2014 yılı Ataşehir İsar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015 yılı Pendik Akasya Dini Hizmetleri Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir. 1988 yılından beri Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Pendik ilçe başkanı Özer Sarıkaya kimdir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?