AK Parti Pendik İlçe Başkanı seçilen Ali Şirin'in İlk talimatı mütevazilik olmuş

Basınla tanışma amacıyla gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, nasıl bir siyaset izleyeceklerine dair gazetecilere bilgiler verdi.

TEŞKİLATA İLK TALİMAT MÜTEVAZİK

Konuşmasında görev geldikten hemen sonra 45 kişilik ilçe yönetimiyle ilçe merkezinde bir araya geldiğini belirten Ali Şirin, ilk talimatının halka tepeden bakılmadan kibre kapılmadan halkın gönlünü kazanacak çalışmalar içerisinde olmalarını aksi durumda gereğini yapacağını ifade ettiğini belirtti.

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Ali Şirin, bu dönem öncelikli hedeflerinin 2023 genel seçimleri ve hemen ertesi yıl gerçekleşecek olan 2024 yerel seçimleri olduğunun altını çizerek, “Bu seçimlerde başarılı olmak için teşkilat olarak ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

“6 AYDA BİR ESNAF ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

En az 6 ayda bir ilçemizde faaliyet gösteren esnaf kardeşlerimizi pandemi kurallarına uygun bir şekilde ziyaret edeceklerini dile getiren Şirin, "esnafımızın hatırlarını sorup, dertlerini dinleyeceğiz, bu dönem tam anlamıyla gönül siyaseti yapacağız. Kapımızda telefonumuzda 24 saat açık olacak.” şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda yerel basın mensuplarını uğurlayan Ali Şirin, bölge Milletvekili Erol Kaya ile bir araya geldi.