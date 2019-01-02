Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman'ın açığa alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik paylaşımında, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine İl Başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP DE GÖREVDEN ALMIŞTI

MHP yönetimi, Cumhur İttifakı'na aykırı davranışları nedeniyle Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk ederken, Samsun İl Başkanı Taner Tekin'i de görevden almıştı.

HAKAN KARADUMAN KİMDİR?

1977 Trabzon / Akçabaat doğumlu olan Hakan Karaduman, ilk, orta ve lise tahsilini Samsun'da tamamladı. Av. Karaduman, 1994 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1998 yılında mezun olarak, 1999'da Samsun Barosu'na bağlı olarak Avukatlık stajını tamamladı. Avukat Hakan Karaduman, avukatlık faaliyetlerini 2000 yılının sonundan itibaren Samsun'da devam ettirmeye başladı. AK Parti'de gençlik kollarında siyasete başlayan Karaduman, 2003-2006 yılları arasında AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 2012 yılında İl Başkanı seçilen Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın yönetiminde yer aldı. Fuat Köktaş'ın yönetiminde Seçim İşleri Başkanı olarak görev yaptı. 2015 yılında ise Muharrem Göksel'in başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan Hakan Karaduman Siyasi Hukuki İşler Başkanı olarak görev yapıyordu.