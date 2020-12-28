AK Parti'den yapılan açıklamada, Sarıyer 7. Olağan Kongresinde İlçe Başkan Adayı olarak seçilen isim Halil İbrahim Kurşun oldu. Bunun üzerine vatandaşlar Halil İbrahim Kurşun hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Yapılan açıklamada,"Sarıyer İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresinde Halil İbrahim Kurşun İlçe Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı. Peki, AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Adayı Halil İbrahim Kurşun kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

HALİL İBRAHİM KURŞUN KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Mezarlıklar Müdürü olan Halil İbrahim Kurşun, aslen Sivaslıdır. Çevresinde sevilen bir kişi olduğu belirtilen Halil İbrahim Kurşun hakkında basında yer alan bilgiler henüz detaylandırılmış değil. Yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.