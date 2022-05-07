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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten nefret siyaseti çıkışı: Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sığınmacı tartışmaları üzerinden yapılan siyasi tartışmalara tepki göstererek," Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten nefret siyaseti çıkışı: Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir

Türkiye'de son günlerin en öne çıkan konusu sığınmacıların durumu olarak göze çarparken sosyal medyada bu konuda yapılan paylaşımlar ve siyasi dil dikkat çekiyor. Bu konuya değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir.  Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez.  Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır. Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz.  Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir. Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten nefret siyaseti çıkışı: Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir

Bölge Gündem Editör Ekibi
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