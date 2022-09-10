AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tunç Soyer'e sert tepki! "Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Tarkan konseri öncesinde yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ni hedef alan sözler sarf etti. Bu sözlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

"BÜTÜN SİYASİ MİSYONU CUMHURİYETİMİZ İLE OSMANLI DEVLETİ’MİZİ KAVGA ETTİRME ÜZERİNE KURULMUŞ OLANLAR VAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur.

Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.

Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.

Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…"

TUNÇ SOYER NE DEDİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, şu sözleri sarf etmişti:

“Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi."

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