AK Parti Sözcüsü Çelik'ten1960 darbesi mesajı: İhanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda," Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. " dedi.
Türkiye tarihine kara leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin 61.yıl dönümünde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Sözcü Çelik paylaşımında," Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız #Menderes’i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
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