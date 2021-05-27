İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı 2021 ne zaman? İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru koşulları nelerdir?SON DAKİKA| Bakan müjdeyi verdi: Yeni petrol kuyularının keşfedildiğini açıkladıBeşiktaş, Rosier için ilk teması kurdu: Sporting Lizbon'a satın alma opsiyonlu teklif yapıldıBinan isminin anlamı nedir, Binan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelinim Mutfakta Kabaklı Peynirli Çekme Börek tarifi | Kabaklı Peynirli Çekme Börek nasıl yapılır? Malzemeleri neler?Akçael isminin anlamı nedir, Akçael ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bileda isminin anlamı nedir, Bileda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bakan Soylu kadına şiddet konusunda polislere talimat verdi, uyardı: Savsaklama varsa hesabını sorarımTicaret Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri başladı mı 2021? KPSS-2021/6 tercihleri nasıl yapılır? KPSS-2021/6 tercih ücreti ne kadar?Son dakika | Pervin Buldan ve 11 HDP'li vekilin fezlekesi TBMM'ye ulaştı
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten1960 darbesi mesajı: İhanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten1960 darbesi mesajı: İhanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda," Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. " dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten1960 darbesi mesajı: İhanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir

Türkiye tarihine kara leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin 61.yıl dönümünde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Sözcü Çelik paylaşımında," Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir.  Bu ihanet sürecinin başı 27Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız #Menderes’i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi. 

 

{TITLE_STRIP}27 Mayıs Darbesi nedir? Nedenleri nelerdir? Kim yaptı? Kaçıncı yılı? | Tüm detaylarıyla 27 Mayıs 1960 Askeri Muhtırası

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT