AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Hesaplarına biner lira yatırıldı

Adana’da yağıştan etkilenen alanları ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bölgeye düzenlediği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasında "Bazı evlerin durumu çok kötü burada 4 ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in Adana'daki açıklamaları şu şekilde;

Bazı vatandaşlarımız komşularında kalıyor. Böyle bir imkanı olmayan veya böyle bir şey tercih etmeyenler de için oteller açıklanmıştır. Valilik vasıtasıyla çeşitli otelleri vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Okullar da hizmete açılmıştır. Bazı mekanlar aynı şekilde hizmete açılmıştır. Tabii Kızılay AFAD tespitlerin yapıyorlar İçişleri Bakanlığımız da ilk baştan beri ilgileniyor.

Karşı karşıya olduğumuz büyük afet buradaki birlik ve dayanışma içinde hızlı bir şekilde koordinasyonun sağlanmasıyla en az hasarla atlatılmaya çalışılmıştır. Bundan sonrasında ilk olarak yapmamız gereken şey su baskını olan evlerdeki hayat şartlarını düzeltmek. Ondan sonraki aşamada alt yapı sorunlarını düzeltmek. Yapılması gerekenleri not aldık.

Tabii ki bir de Adana’daki iş adamlarımıza da bir çağrı yapmak isterim. Mağdur olan vatandaşlarımız yalnız bırakmamak için bütün ilgili kurumlarımıza çağrı yapıyorum, valilik üzerinden buradaki sorunların giderilmesinde katkıda bulunabilirler. Tespit edilen 3668 konut dışında diğer alanlarda da çalışmalar sürüyor. Afeti hep beraber atlatacağız yaraları saracağız. Cumhurbaşkanımızın açık talimatıdır, Adana’daki hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Devletimiz her bir vatandaşımızın yanındadır.

Bazı evlerin durumu çok kötü burada 4 ilçeyi kapsayacak şekilde 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm başlatıyoruz.