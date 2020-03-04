AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bunlar kesinlikle tesadüf değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan yumruklu kavga ile ilgili canlı yayına telefonla bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Üzücü bir tablo. Fakat şunu bilmek gerekir. Ben uzun zamandır bu konuya dikkat çekiyorum. Emekli bir general tarafından yüce meclisin yasa yapma iradesine dönük bir saldırı gerçekleştikten ve CHP buna destek verdikten sonra sırasıyla Meclis'e, ardından Cumhurbaşkanlığı makamına, arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu darbe spekülasyonlarıyla sistematik bir saldırı var." dedi.

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Çelik; "Türk ordusu Suriye'de Libya'da olağanüstü görevler içerisindeyken Suriye'de milli güvenliğimizi korumak için operasyondayken en önemli hususlardan bir tanesi milletimizin verdiği destektir. Siyaset alanında bu destek mümkün olduğu kadar ortadadır. Fakat sistematik olarak bir tek CHP tarafından Türkiye'nin hem dış politikasına hem içerideki kurumlarına dönük sistematik bir saldırı olduğunu görüyorum. Gelinen noktada kritik bir şekilde askeri operasyonlarımız devam ederken hem sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışına Putin ile görüşmek üzere yarın yola çıkacakken ortaya koyulan bu tavrın zaman ayarlı bir sabotaj olduğunu değerlendiriyorum. Bunlar kesinlikle tesadüf değildir. Suriye'deki Esed rejimine yakın yayın organlarını takip ediyoruz. Esed rejimine yakın yayın organları CHP'den bahsederken Türkiye'deki müttefikimiz diye bahsediyorlar. CHP, doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetine saldıran bir yaklaşım üretiyor. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik her türlü gayrimeşru dil ve yaklaşım ortaya koyulurken Suriye'de bu kadar katliama imza atan Esed rejiminin bu parti tarafından meşru bir muhatap gibi değerlendirilmesi son derece önemlidir. Askerimize saldıran, sınırlarımızda terör örgütünü destekleyen, ülkemize karşı düşmanca tutum sergileyen Esed rejiminin başındaki isme karşı son derece saygın ifadeler kullanıyor. Herhangi bir dış politika meselesinde rakiplerimizin bize söyledikleri şeyi onların söylemesinden bir müddet önce biz CHP'nin grup toplantılarında duymak zorunda kalıyoruz. Bu mesele bize yabancı bir mesele değil. Türkiye'nin meşru kurumlarına dönük olarak eski Yassıada zihniyetini yeniden canlandırmaya çalışan bir performans göstermeye çalışıyor CHP. Suriye'de ya da bölgedeki Baas partisinin söylediklerinin aynısını biz Türkiye'nin içindeki bir partiden duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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