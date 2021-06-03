AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplanısının ardından önemli açıklamalarda buluyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK, sona erdi. Topantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulunuyor.

İşte Çelik'in açıklamalarından önemli satırbaşları...

"Bizim açımızdan PKK'sı, YPG'sı DEAŞ'ı hepsi aynıdır. Bunlara karşı bir ilk konulmalıdır. Operasyonlar kapsamında 8 bin 500'e yakın teröristlere yakın sığınaklar yok edilmiştir. Birçok terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK, insanı kültürel yapılar ve siviller konusunda en hassas orduların başında gelir. Hedef terör örgütleridir.

"EREN OPERASYONLARI 15 AYRI YERDE DEVAM EDİYOR"

Eren operasyonları 15 ayrı yerde devam ediyor. PKK terör örgütüne çok ağır zaiyatlar veriliyor. Şimdiye kadar DEAŞ'a karşı 570'e yakın, FETÖ'ye 5 bine yakın operasyon gerçekleştirilmiştir. TSK, Emniyet, Jandarma personelimiz kahramanca görevinin başındadır. Her geçen gün berraklaşan şey şudur, bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi terör örgütlerini vekalet savaşları olarak kullanarak bir sonuca varmayı düşünüyorlar. Bütün bu gelişmelerin varacağı hiçbir yer yoktur. Terör örgütüne destek verenler sadece bu utançla karşı karşıya kalacaktır.

"MÜZİSYEN ARKADAŞLARIMIZIN SESİNİ DUYDUĞUMUZU BİLMENİZİ İSTERİM"

Yendiden normalleşme yaşıyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı sektörler olumsuz etkileniyor. Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Müzik susmasın sloganı etrafında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu konuda Kültür ve Turizim Bakanımızın ve partimizin konuyu takip ettiğini bir kere daha ifade etmek isterim.

Türkiye'nin ilk uçak gemesinin yapımı hızlı şekilde devam ediyor. Buna sahip olan sayılı ülkelerden biri olacağız. En önemlisi bu geminin hava platformunda İHA ve SİHA'lar için de platform olacak."

AYRINTILAR GELECEK...