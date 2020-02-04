AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

KORONAVİRÜS İÇİN ALINAN ÖNLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye son derece önemli bir operasyona imza attı. Hem kendi vatandaşlarımız hem de talep eden komşu ülkelerin vatandaşlarını getirdik. Yüksek bir koordinasyonlar vatandaşlarının can emniyetini sağlayacak bir operasyona imza attı. Sağlık Bakanlığı gereken tedbirleri aldı.

"RUSYA TARAFININ 'BİZE HABER VERMEDİ' BİLGİSİ DOĞRU DEĞİLDİR"

Rejim mutabakat uygun davranmamıştır. Türkiye, Astana mutabakatları çerçevesinde garantör ülke olarak üzerine düşeni yapmıştır. Rus tarafına iki defa bilgi verilmiştir. Rusya tarafının 'bize haber verilmedi' bilgisi doğru değildir. 54 rejim hedefi tamamen imha edilerek 70'den fazla rejim unsuru imha edildi. Karşılık verilmeye devam edilecek.

"UMARIZ AVRUPA BU BREXIT SÜRECİNDEN DERS ÇIKARIR"

Avrupa hep Çin ve Rusya'dan gelen tehditlere odaklanmıştı. Şimdi iç krizlerle uğraşıyorlar. Burada kilit kelime reformdur. AB dağılma gibi bir tehdit ile karşı karşıya kalmaktadır. Reform yapamadığı için AB cazibesini yitiriyor. Türkiye ile ilgili olarak AB gerçekten kapsayıcı bir tutum ortaya koysaydı bu sıkıntıları yaşamayacaktı.

Bugün görünmez Berlin Duvarlarını inşa edenler olduğunu görüyoruz. Umarız Avrupa bu Brexit sürecinden bir ders çıkarır.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Planı' bir işgal planıdır. Bu plana ilk tepki koyan ülke Türkiye'dir. Genel tepki bu planın müzakere edilsin yönünde orta yolcu bir tavırdı. Türkiye'nin tavrının ardından daha net tavırlar gelmeye başladı. İki devletli bir çözüm olmalıdır. Bunun da uluslararası anlaşmalarla teminatı yapılmış şekilde ilerlemesi gerekir..

FETÖ İLE MÜCADELE KONUSU

Bir tartışma yürüyor. FETÖ Türkiye'nin en büyük tehdit kabul ettiği bir örgüt. Bu örgütle her alanda mücadele devam etmektedir.

FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır yok mudur tartışması devam ediyor. Elinde bilgi belge olan varsa bu araştırılsın. Şunu bunu suçlamak bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz. Aslında bu tutum FETÖ'nün temizlenmesine mi hizmet etmektedir başka bir şeye mi? Kim ki yüce Meclis'i aşağılamaya çalışıyorsa bunun altında iyi niyet yoktur.

Türkiye darbelerden çok çektiği için, darbelere zemin yaratan yasal düzenlemelerin mevzuatımızdan çıkarılması en önemli gündemdi.

SORU - CEVAP

Rejim'in bu bölgeye yaklaşmaması gerekir. Bu bölge gerginliği azaltma bölgesidir. TSK gözlem sahalarının olduğu yere Rejim'in yaklaşması TSK gözünde düşman olarak gösterir. Burada beklentimiz Rusya'nın Rejim'in saldırıları konusunda gözlem altına almaktır. TSK verilen görevi yapıyor ve mutabakatlarla altı çizilmiş görevlerdir. Bu tip yaklaşım görüldüğü durumunda aynı şekil karşılık verilecektir. Rusya ile son derece önemli işler yapıldı.

Rejim'inin halkını katletmesiyle bu durum ortaya çıktı. Kendi halkına kimyasal silahlarla saldıracak sonra da meşruluğu konuşulacak. Böyle bir şey mümkün değildir. Dünyada birçok ülke de Esed'i meşru lider olarak görmemektedir.

Askerlerimize karşı bir saldırı olmuştur, beklenen nedir? "Bu saldırının karşısında devletimizin yanındayız gerekli karşılık verilmelidir." denmesini beklersiniz. Ama ne diyor CHP lideri, "yeni ateşkes hattı oluşturulsun". Karşımıza gelen tezleri Türkiye'nin 2. partisinden duyuyoruz. Bu durum acı verici. Türkiye bütün diplomatik yolları denedi, denemeye devam ediyor.

KIZILAY'A İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Bağışçıyla Kızılay arasında mesele. Çeşitli görüşler ifade edildiğini biliyoruz. Karşılıklı açıklamalar yapıldı. Kızılay ve bağışçıların açıklamalarının üzerine yapacağım bir açıklama yok.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başlıyor olabilir.