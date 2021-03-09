AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefetin maske eleştirilerine yanıt

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelenin ciddi bir şekilde devam ettiğini ifade eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "En son helikopter şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Rasim Öztek'in vefatı dolayısıyla Allah'tan rahmet dileyen Çelik, "Yarın rahmetlinin törenine Kültür Bakanımız, ben ve Numan Bey ile hep beraber katılacağız." dedi.

KADINA ŞİDDET OLAYLARI

Kadına şiddet olaylarına ilişkin açıklamada bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Samsun'da Denizli'de ağır bir takım cinayetlerle, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Bu şiddet olaylarıyla mücadele yasal olması gerektiği gibi ahlaki kültürel oranları daha yükseğe çıkarmamız gereken mücadeledir. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmesi haklarının altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan haklarıyla niye çatıştırılsın? Burada şunu unutmamak gerekir ki; kadına karşı olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadınların incinmesiyle mücadele ettiğimizde tüm insanların onurunu hassiyetine karşı duruma mücadele vermiş oluyoruz. Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınlara verilen destek, geleceğe verilen desteğin daha iyi olmasıdır. Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız."

MASKE ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT

Aşılama sürecinin sürdüğünü ifade eden Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bütün dünyadaki kurumların Türkiye'nin bu organizasyonunu tebrik ettiğini sözlerine ekledi. Buna rağmen ana muhalefetin 3 maske dağıtamadınız gibi eleştirilerde bulunduğunu ifade eden Çelik, "Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız. Normalleşme ile birlikte temizlik, mesafe maskeyi unutmayalım." dedi.