AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantı AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirildi ve 2 saat sürdü.

AK parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

Ortaya çıkan bu saldırganlık karşısında en üst düzeyde meşru müdafaa hakkımızı kullanarak en sert cevap rejim unsurlarına verilmiştir, verilmeye devam edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği sürenin dolmasıyla beraber bahar kalkanı harekatı başlamıştır.

Rejimin imza attığı katliamlar neticesinde bu sürede 1500 masum insan hayatını kaybetmiştir.

Açıkça rejimin kendi halkının bir kesimine yönelik olarak soykırımvari bir faaliyet içinde olduğu çok açıkça görülmektedir.

Buradaki arlığımız meşru müdafaa hakkımıza dayanmaktadır. BM’nin 52. Maddesi ve Adana mutabakatı çerçevesine dayanmaktadır.

İçeride bazı çevreler tarafından İdlib’de ne işimiz var diye bir yaklaşım ortaya konuyor. Yakın zamana kadar sınır illerimiz hedef alınıyordur. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör unsurları sınırımıza yakın bölgelere gelmişlerdi. Biz bunlara cevap vermeseydik bu tehdit yoğun alarak devam edecekti.

Türkiye’nin sınırları dibinde bir terör devleti kurma girişimi darmadağın edilmiştir.

Türkiye egemen bir devlet olarak sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak mecburiyetindir. Ve bir saldırı durumunda tabi ki bunlara cevap verecektir.

Birliklerimize yapılan saldırılar meşru müdafaa kapsamında rejime gerekli karşılıklar verilerek sürdürülüyor.

Türkiye burada Rusya ile karşı karşıya değildir.

Rejiminin saldırılarını durdurmak ve rejimi Soçi mutabakatı sınırlarına çekmek Rusya’nın mükellefiyetindedir.

Ayrıntılar geliyor...