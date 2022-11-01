AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na ağır tepki! "Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından biri"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrası Ömer Çelik, parti merkezinin önünde basın açıklaması yaptı.

Çelik, yapılan kahvaltılı toplantı hakkında bilgi vererek, "Milletvekillerimiz hem sahadaki çalışmaları hakkında yaptıkları tespitlerle ilgili bilgi verdiler. Hem de 2023 seçim yılı, seçimlere dönük olarak yapacakları çalışmalar ayrıntılı biçimde değerlendirilmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın seçime kadar kesintisiz bir çalışma takvimi talimatı var. bu toplantı ile birlikte vekillerle toplantı tablomuz tamamlanmış oluyor." dedi.

Haberin Devamı

MAHİR ÜNAL'IN GÖREVDEN AFFINI İSTEMESİ

AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden affını isteyen Mahir Ünal hakkında konuşan Çelik, "Dün bazı görev değişiklikleri oldu. Sayın Mahir Ünal'a çok teşekkür ediyoruz, Özlem Zengin arkadaşımız aday gösterildi. Yeni grup başkanvekili seçimimiz Çarşamba grup toplantısından sonra belirlenecek. " diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL UYUŞTURUCU İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına değinen Çelik şunları söyledi:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır. Söyleyen kişinin alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun polis ve Jandarma teşkilatından açıkça özür dilemesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu provokasyonu yakında zamanda TSK'ya atılan iftira halkasının utanç verici devamıdır. TSK'ya kimyasal silah kullanıyor diyen bir vekil olacak, buna karşı tutum alınmayacak, sadece 'böyle konular ulu orta konuşulmaz' dediler. Türkiye siyasi tarihinde pek çok yanlış söz söylenmiştir, bu kadar utanç verici şekilde Türkiye'nin güvenlik kurumlarını hedef alan utanç verisi sözler bir genel başkanın ağzından bu derece yoğunlukta duyulmamıştır.

Haberin Devamı

Çıktı bir CHP'li vekil TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasını dillendirdi, sonra CHP'li vekiller mahkeme bastı, orada eşkiyalık yapıyorlar. Bu eylem de kabul edilemez ve gayrimeşrudur. Normal bir demokratik algıları olsa derhal özür dilemeleri gereken, insanı sokağa çıkarmayacak sözleri siyaset biçimi gibi üstelik video çekerek ortaya koyuyorlar. Bunun adı yıkım siyasetidir. Bu konu polis ve jandarma teşkilatı tarafından yargıya taşınacak bir konu olacaktır.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

TBMM'ye gelecek olan başörtüsü düzenlemesi hakkında konuşan Çelik, söz konusu çalışmanın Cumhur İttifakı olarak yürütüldüğünün bilgisini verdi. Çelik, "Adalet Bakanımız, MHP'den Fethi Yıldız bey ile bir araya gelecekler, yarın takvim netleşecek. Bazı siyasi partilere ziyaret olacak. Heyeti yarın görürsünüz. Bakan Bey olacak, siyasi arkadaşlarımız da olacak. Referanduma gittiğinde temel hak ve hürriyetler ile aile kurumunun korunması ile ilgili düzenleme önerisi getiriyoruz. Referanduma gitmesi halinde ezici çoğunlukla geçebilecek bir düzenleme. Referanduma götürülmesinden de herhangi bir çekince olmaz." diye konuştu.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya'nın askıya aldığı tahıl koridoru anlaşmasına da değinen Çelik şunları söyledi:

"Toplantıda spesifik olarak tahıl koridoru ile gündem yok. Askıya alınmasından üzüntü duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlar düzeyinde bu anlaşmanın yeniden işlerlik kazanması için her türlü çaba sarf edilecek. "