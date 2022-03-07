AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya açıklaması: "Türkiye yaptırımlara katılıyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair birçok konu hakkında açıklama yaptı. CHP'nin enlasyon açıklamasında yağ fiyatlarına, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan Montrö'ye kadar birçok konuya değinen Ömer Çelik, Günlerdir devam eden Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan Ömer Çelik "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır açıktır. Zelenskiy ve Putin'i bir araya getirmek, tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız." şeklinde konuştu.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir kadını öldürmeye teşebbüs etmiş, mahkeme tarafından serbest bırakılıyor. Bunun önüne geçilecek. Bütün bunlar şiddet mağduru kadınlar baronun sağlayacağı ve ücretsiz olacak avukat tarafından savunulacak."

UKRAYNA - RUSYA SAVAŞI

"Ukrayna ile ilgili olarak sayın cumhurbaşkanımızın kapsamlı değerlendirmesi oldu. Gelinen son noktayı ifade etti. Ateşkesin gerçekleşmesinde büyük memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıca barışa dönüşmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın yol haritası açıktır. Bunun İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek bir toplantıyla sayın Putin ve sayın Zeleneski'yi davet ederek kabul etmesi durumunda dünyaya buradan barış iradesi sunmaya hazırdır."

"TÜRKİYE'NİN MONTRÖ TAVRI TAKDİR GÖRMEKTEDİR"

"Diplomasi hattına ihtiyaç var. Türkiye güçlü bir NATO ülkesidir. Türkiye olmazsa NATO’nun işlevsiz kalacağı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanımızın girişimleri diplomatik ağ olarak önümüze geliyor. AB açısından yeterince diplomasi üretilemediğini görüyoruz. AB’de göremediğimiz diplomasiyi tek başına Türkiye yönetiyor. Türkiye’nin Montrö’yü uygulama tavrı dünyanın her tarafından takdir görmektedir."

"Türkiye her zaman BM yaptırımlarına katılıyor, onun dışında mesafeliyiz. Güçlü bir NATO ülkesi olarak her türlü darbeye karşıdır, ülkelerin toprak bütünlüğünün yanındadır.

(İsrail Cumhurbaşkanı’nın ziyareti) Bu ziyaret bir dönüm noktası olacaktır."

CHP'YE ENFLASYON TEPKİSİ

"Yanlış gönderdiklerini düşündüm. Bir daha bakın gönderin dedim. Kendim baktım o kadar absürt bir açıklama ki. Bir kere de bir CHP sözcüsü çıksın da başka bir devletin yaptıklarından Türkiye'ye mesaj çıkarmasın. Ne kadar çirkin ve yanlış bir açıklama."

AYÇİÇEK YAĞI AÇIKLAMASI

"Bu meseleleri düzenli olarak ele alıyoruz. Sahadan gelen verileri değerlendiriyoruz. Dünyada gıda tedarik zinciri ile ilgili sıkıntılı dönemdeyiz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız gelen en küçük haberi bile en ayrıntılı şekilde incelettiriyor. Zaman zaman sıkıntılar olabilir ama Ticaret Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız net açıklama yapıyorlar. Bunun gıda sıkıntısı olmadığını ifade ediyorlar. Stokçuluk konusunda da hassas çalışma yürütülüyor. Sosyal medya kontrolsüz alan. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, her an sürekli olarak ilgilenmeye mecburuz, burada esas olan vatandaşlarımızın Bakanlıkların açıklamalarını takip etmeleridir."