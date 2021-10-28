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  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Şebnem Şirin açıklaması: Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Şebnem Şirin açıklaması: Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Şebnem Şirin hakkında yaptığı açıklamada," Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Şebnem Şirin açıklaması: Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz

Türkiye Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin'in kaldığı apartta meydana geldi.  25 yaşındaki Şebnem Şirin iddiaya göre ayrılmak istediğini erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'ya söyledi. Zıbıncı, ayrılmamakta direnince mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şirin'in boğazından ve boynundan bıçaklayarak öldürdü. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Şebnem Şirin açıklaması: Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz

ÖMER ÇELİK: ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA OLMALIDIR

Söz konusu olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor.  Şebnem Şirin’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Şebnem Şirin açıklaması: Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz

Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir.

Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. 

Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz."

{TITLE_STRIP}Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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