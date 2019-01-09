TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan, basın toplantısı düzenledi.

Kentte bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Özcan, burada yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü Tekirdağ’a hizmet etmek için büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Özcan, Tekirdağ'a hizmet için elinden geleni fazlasıyla yapacağını ifade ederek, "47 yıldır bu topraklarda yaşayan biri olarak bu şehrin insanlarına hizmet verme fikri beni çok heyecanlandırıyordu. Çünkü içlerinden biri olarak insanların, esnafın, iş insanlarının, kadınlarının ve dahi gençlerin yaşadığı problemleri ve bu şehrin dinamiklerini biliyordum. İkincisi, bu şehirde evlendim ve Allah bağışlarsa 2 evlat sahibi oldum. Kendi çocuklarım ve ailem için güzel bir gelecek hayalim var." dedi.

Tekirdağ'ın çok yüksek potansiyeli olan şehirlerden biri olduğunu ancak potansiyelinin çok kötü yönetildiğini belirten Özcan, "Bu potansiyeli açığa çıkarmak son derece mümkün ve bunu bu şehrin insanları ile birlikte yapacağız. Dördüncüsü ise, ben bu şehrin esnaflarından birinin çocuğu olarak doğdum büyüdüm. Ailemden aldığım terbiye de, inancım da bana problemlere sırtımı dönmektense onları çözmek için çaba sarf etmem ve elimi taşın altına koymam gerektiğini söylüyor. İşte bu nedenlerle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bugün karşınızdayım." ifadelerini kullandı.

Özcan, daha yaşanabilir, daha sosyal, daha çevreci, daha zengin bir Tekirdağ için çalışacaklarını dile getirdi.