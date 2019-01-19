AK Parti Tekkeköy Belediye başkan adayı Hasan Togar Kimdir?

AK Parti Tekkeköy belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Tekkeköy Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Tekkeköy belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Samsun ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Tekkeköy Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Tekkeköy Belediye Başkanı Adayı Hasan Togar oldu.

Hasan Togar Kimdir

1969 yılında Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Tekkeköy’de tamamladı. Ardından Karadeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi 3. sınıfta okurken 19 Mayıs Üniversitesi Spor Akademisi bölümünü kazandı ve bu bölümü okudu. Emekli bir anne babanın 2 oğlundan biri olan Togar, evli ve 4 çocuk babasıdır.