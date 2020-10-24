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  3. Ak Parti Tuzla İlçe Başkanı Kim Olacak? İşte Adı geçen en büyük 3 aday!

Ak Parti Tuzla İlçe Başkanı Kim Olacak? İşte Adı geçen en büyük 3 aday!

Bölge Gündem Haber ekibinin bu gün bomba etkisi yaratan “AK Parti İstanbul ilçelerinde Büyük Değişim” başlıklı haberinin ardından Tuzla’da siyaset kulisi hareketlendi.

Ak Parti Tuzla İlçe Başkanı Kim Olacak? İşte Adı geçen en büyük 3 aday!

AK Parti Tuzla’da mevcut başkan Suat Durak ile yoluna devam etmeyeceği haberini duyurmamızın ardından Tuzla siyasetinde yeni dönemde aday olacak isimler konuşulmaya başladı.

3 isim ön plana çıkıyor!

Tuzla’da 3 isim ön plana çıkıyor. Bu konuda Tuzla AK Parti teşkilatlarında büyük ağırlığı olan Eski Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çabuk, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktayı'ın siyası danışmanı, Eski Tuzla İlçe Teşkilat Başkanı Murat Ergenç’in ve 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir'in adı en çok konuşulanlar arasında.

Ancak şuan Parti üst yönetimi kimi aday gösterecek henüz belli değil.

 

Ak Parti İstanbul'da büyük değişime gidiyor! İşte İstanbul'da değişime uğrayacak ilçeler!


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