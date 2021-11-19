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  3. AK Parti ve MHP yeni anayasa için iki konuda anlaştı! 50+1 ve anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek, YÖK ve AYM'ye düzenlenme yapılacak

AK Parti ve MHP yeni anayasa için iki konuda anlaştı! 50+1 ve anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek, YÖK ve AYM'ye düzenlenme yapılacak

Yeni anayasa çalışmalarını sürdüren AK Parti ve MHP son günlerde çok konuşulan 50+1 barajında değişiklik yapmamaya karar verirken anayasanın ilk dört maddesinin değişmeyeceği öğrenildi. YÖK'ün kaldırılması gündeme gelirken dekanların atanmasının da Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilmesi düşünülüyor.

AK Parti ve MHP yeni anayasa için iki konuda anlaştı! 50+1 ve anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek, YÖK ve AYM'ye düzenlenme yapılacak

AK Parti ve MHP'li vekillerin çalışmalarını sürdürdüğü yeni anayasanın için partilerin anlaştığı konular ve maddeler bulunurken yeni detaylar da ortaya çıktı. Sabah'tan Eda Işık'ın haberine göre iki parti anayasanın ilk dört maddesinin değişmemesi konusunda ortak karar aldı.

50+1 SEÇİM BARAJI

 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili düzenlemelerin yeni anayasada korunacağı ifade edilirken seçimlerde aranan 50+1 barajının değişmeyecek. 

AK Parti ve MHP yeni anayasa için iki konuda anlaştı! 50+1 ve anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek, YÖK ve AYM'ye düzenlenme yapılacak

YÖK KAPANACAK MI?

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) hakkında değişikliklerin öngörüldüğü bu kapsamda kurumun kaldırılması  ve yerine daha sivil bir üst kurulun kurulmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Bu kurulun sadece mali kontrol ve kariyer planlaması yapacak şekilde çalışması planlanırken üniversitelerde göre yapan dekanların atamalarının Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilmesi düşünülüyor. 

AK Parti ve MHP yeni anayasa için iki konuda anlaştı! 50+1 ve anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek, YÖK ve AYM'ye düzenlenme yapılacak

ANAYASA MAHKEMESİNE DÜZENLEME 

Anayasa Mahkemesinin bütün mahkemelerin üstü gibi temyiz mahkemesi olarak görev yapmasından rahatsızlık duyulduğu ve bu yetkilerin sınırlarının belirleneceği ifade edildi.  Yapılacak düzenleme ile AYM bireysel başvuruda sadece öneride bulunabilecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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