AK Parti ve MHP yeni anayasa için iki konuda anlaştı! 50+1 ve anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek, YÖK ve AYM'ye düzenlenme yapılacak

AK Parti ve MHP'li vekillerin çalışmalarını sürdürdüğü yeni anayasanın için partilerin anlaştığı konular ve maddeler bulunurken yeni detaylar da ortaya çıktı. Sabah'tan Eda Işık'ın haberine göre iki parti anayasanın ilk dört maddesinin değişmemesi konusunda ortak karar aldı.

50+1 SEÇİM BARAJI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili düzenlemelerin yeni anayasada korunacağı ifade edilirken seçimlerde aranan 50+1 barajının değişmeyecek.

YÖK KAPANACAK MI?

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) hakkında değişikliklerin öngörüldüğü bu kapsamda kurumun kaldırılması ve yerine daha sivil bir üst kurulun kurulmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Bu kurulun sadece mali kontrol ve kariyer planlaması yapacak şekilde çalışması planlanırken üniversitelerde göre yapan dekanların atamalarının Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilmesi düşünülüyor.

ANAYASA MAHKEMESİNE DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesinin bütün mahkemelerin üstü gibi temyiz mahkemesi olarak görev yapmasından rahatsızlık duyulduğu ve bu yetkilerin sınırlarının belirleneceği ifade edildi. Yapılacak düzenleme ile AYM bireysel başvuruda sadece öneride bulunabilecek.