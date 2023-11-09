AK Parti’de 31 Mart yerel seçimleri için adaylık süreci başladı! Başvurular internetten yapılacak!

AK Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı.

Bu çerçevede AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi.

Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı. Seçim takvimine göre 9 Kasım Perşembe günü başlayacak olan aday başvuruları, 17 Kasım'da sona erecek.

Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak. AK Parti'de 2024 yılı Ocak ayı sonunda da beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı.

"Bağış alınacak"

Başvurular dijital ortamda alınacak. Kişiler ön başvurusunu istediği yerden yapabilecek. Aday formunun sıcak imzalı şekilde bize gelmesi gerekiyor. Sadece aday formunu çıkartıp imzalamak suretiyle aday adaylığı yapılacak.

Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 50 bin TL,

İl belediye başkanlığı için 30 bin,

ilçe belediye başkanları için 20 bin TL bağış alınacak.

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Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak. Bundan sonraki seçimlerde de dijital süreçleri devreye alıp çevreye katkı sağlamak istiyoruz. Bağışlar Gazze’ye gitsin istedik.

Şikayetler de dijital sistemden

Dijital sistem sayesinde başkasının yerine oy kullanmayı neredeyse minimize ediyoruz. Geçersiz oy yok denecek kadar az. Aday başvurularının dijital ortamda alınmasına bugün başladık. 3 ton kağıt israfının önüne geçeceğiz. 19 Kasım’daki dijital temayül yoklamasında da 3 ton kağıt israfı önlenecek. İtiraz ve şikayetler de dijital olarak alınacak.

Mevcut milletvekillerimiz kendileri öyle bir görev takdim edilmediği sürece kendilerinden aday müracaatı almayacağız