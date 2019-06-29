AK Parti'de yeni dönem hazırlığı başladı!

Ak Parti için yeni bir yapılandırma dönemi başlıyor. Bu yeni dönem hazırlığında teşkilat yeniden düzenlenmiş olacak.

Yerel seçimlerin ardından detaylı değerlendirmeleri sürdüren AK Parti, seçimsiz geçirilecek 4 yılı aşkın süreyi partide yenilenmeyi sağlama adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda parti teşkilatlarında yeniden yapılanmaya gidilmesi için çalışmaların her bölgede yapılacak tespitlerin ardından gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

NOTLAR ÇIKARTILDI

AK Parti’de teşkilatların performanslarıyla ilgili çalışmalar 31 Mart’ın hemen ardından yapıldı. Hemen ardından yenileme seçimleri nedeniyle 23 Haziran İstanbul seçimlerine ağırlık verildi. Teşkilatlara ilişkin değişikliklerle ilgili çalışma için 23 Haziran’ın da sonuçlanması beklendi. Türkiye’nin seçimsiz bir döneme girmesi nedeniyle AK Parti’de, yenilenme ihtiyacı olan teşkilatlara ilişkin tespitler yapılarak nasıl bir yenilenmenin sağlanması gerektiğiyle ilgili çalışmalara hız verildi.

TESPİTLER YAPILDI

Teşkilatların 31 Mart performansları üzerinden tespitler, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılırken, özellikle il koordinatörlerinin detaylı bir çalışmayı yaparak ilgili başkanlara sundukları belirtiliyor. İl koordinatörü olan isimlerle birlikte bölge koordinatörlerinin de sorumlu oldukları illerle ilgili çalışmaları, her an değerlendirmeye sunmak üzere hazır tuttukları kaydediliyor.

YAZ BOYU ÇALIŞMA

Teşkilatlarla ilgili çalışmaların bu aydan itibaren gözden geçirme ve değerlendirme şeklinde devam etmesi bekleniyor. Öncelikli olarak teşkilatların, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin sonuç değerlendirme raporları gözden geçirilecek. Teşkilatlardaki eksiklikler, aksayan yönler ve gerek il başkanları, gerekse ilçe başkanları düzeyindeki performans durumları değerlendirilecek. Vatandaşla temasta eksikliğe yol açan il ve ilçe başkanlarının gözden geçirme süreci başlayacak.