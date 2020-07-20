AK Parti'den, 11 maddelik ’sosyal medya’ teklifi

AK Parti grubu, hazırladığı sosyal medya’ düzenlemesi ile ilgili teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

Meclis tatile girmeden önce, son şekli verilen 11 maddelik ’sosyal medya’ düzenlemesinin yasalaşması planlanıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne de gönderilen sosyal medya’ düzenlemesi ile ilgili teklifin, yarın muhalefet partilerine de iletileceği öğrenildi.

SOSYAL AĞ SAĞLAYICISININ İNTERNET TRAFİĞİ BANT GENİŞLİĞİ ÖNCE YÜZDE 50, DAHA SONRA YÜZDE 95'E KADAR DARALTILACAK

Bu hafta meclis başkanlığına sunulacak teklif ile yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

TEMSİLCİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de temsilci bulunduracak. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak. Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.