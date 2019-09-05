AK Parti'den dört isme tebligat!

AK Parti MYK'da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bunun ardından dört isme savunma yapmaları için tebligat gönderildi.

SAVUNMA YAPMALARI İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

AK Parti MYK'da, kesin ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 isme savunma yapmaları için tebligat gönderdi.

Dört ismin, belgenin kendilerine ulaşmasının ardından yedi gün içinde savunma yapması gerekiyor. Aksi halde disiplin kurulu, bu haklarından feragat ettiklerini kabul ederek işlem yapacak.