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AK Parti'den hayvan hakları yasası müjdesi: Önümüzdeki haftalarda yasalaştırılacak

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hayvan hakları ile ilgili çalışmaların yapıldığını ifade ederek bu çalışmaları önümüzdeki haftalarda yasalaştıracaklarını kaydetti.

AK Parti'den hayvan hakları yasası müjdesi: Önümüzdeki haftalarda yasalaştırılacak

Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu,"Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız." dedi.

Planın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirten Akbaşoğlu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

HAYVAN HAKLARI YASASI NEDİR?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun isminin 'Hayvan Hakları Kanunu' olarak değiştirilmesinin talep edilmesi kapsamında genişletilen yasa hayvanların refahının gerçekten insanlar gibi canlı, duygusal varlıklar olduğu göz önüne alınarak kabul görmeyi bekleniyor.

AK Parti'den hayvan hakları yasası müjdesi: Önümüzdeki haftalarda yasalaştırılacak

Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Bu Kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tâbi olunacak cezaî hükümleri kapsar.

Hayvan Hakları YAsası hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki habere tıklayın. 

Hayvan hakları yasası nedir? Ne işe yarar?Hayvan hakları yasası nedir? Ne işe yarar?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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