Saibi olmayan sokak hayvanlarına yapılan işkence, eizyet veya herhangi bir kötü muamelenin, sahipleri olmaması sbeebiyle cezasız bırakılması durumu, ülkemizde yıllardır tartışılan bir sorun olarak vuku buluyor. Hayvanseverlerin, hayvan haklarının yasalaştırılması konusundaki çabaları sonuca mecliste sıkça konuşulan konulardan biri haline gelen Hayvan hakları yasası nedir? Ne işe yarar? İşte detaylar...

HAYVAN HAKLARI YASASI NEDİR?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun isminin 'Hayvan Hakları Kanunu' olarak değiştirilmesinin talep edilmesi kapsamında genişletilen yasa hayvanların refahının gerçekten insanlar gibi canlı, duygusal varlıklar olduğu göz önüne alınarak kabul görmeyi bekleniyor.

anunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Bu Kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tâbi olunacak cezaî hükümleri kapsar.

Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması

Hayvanlara tıbbî ve cerrahi müdahaleler

Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi

Hayvanların Kesimi, Öldürülmesi ve Yasaklar

gibi başlıkları içeren Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanların barınmaları, beslenmeleri, ticareti, avlanması gibi pek çok başlık ele alınmıştır. Bunlar kapsamında belirlenen cezalar da kanun içerisinde belirtilmiştir.

HAYVAN HAKLARI YASASI NE İŞE YARAR?

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hayvana yönelik şiddet suçları giderek artarken hayvan hakları aktivistleri sosyal medyadan tepki göstererek, hayvan hakları yasasının yürürlüğe girmesini talep ediyor.Hayvan hakları savunucuları Türkiye'de tüm hayvanları kapsayan, türler arasında ayrım yapmayan, hayvan haklarını koruma altına alan ve mevcut yasanın eksiklerini tamamlayan yeni bir hayvan hakları yasasına ihtiyaç duyulduğu dile getiriliyor.Hayvan Hakları Yasası'nın yürürlüğe girilmesi için sosyal medyadan "#HayvanHaklarıYasasıHEMEN" etiketiyle kampanya başlatıldı.

Hayvanseverlerr göre hayvan hakları için gerekli maddeler şöyle sıralanıyor:

Sahipli sahipsiz hayvan tanımı ortadan kalkmalı, tüm hayvanlar mal değil can olarak kabul edilmeli. Onlara karşı işlenecek suçlar Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmeli.

Savcılıklar bünyesinde Hayvan Hakkı İhlalleri Soruşturma Bürosu kurulmalı.

Hayvanlarını terk edenlere en az 10 bin lira idari para cezası verilmeli, bu kişilerin bir daha hayvan sahiplenmesi engellenmeli.

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonları (kısırlaştırma ve tedavi) sağlandıktan sonra alındıkları yere geri bırakılmaları sağlanmalı.

Petshop'larda kedi, köpek ve egzotik hayvan satışları yasaklanmalı.

Hayvan dövüşleri ve yarışları yasaklanmalı.