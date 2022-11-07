AK Parti'den HDP ziyaretine ilişkin açıklama! Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler!

Başörtüsü için anayasa düzenlemesi çalışması yapan AK Parti, geçtiğimiz günlerde muhalefet partilerini ziyaret etmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Ali İhsan Yavuz'dan oluşan ekip, ilk olarak CHP, akabinde HDP, son olarak ise İYİ Parti'yi ziyaret etmişti. AK Parti'nin ziyareti gündem olurken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bu konuda değerlendirmelerde bulundu.

"CHP’NİN AÇMIŞ OLDUĞU GÜNDEM ÜZERİNDEN MECLİSTE GRUBU OLAN PARTİLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Bülent Turan, AK Parti'nin ziyaretini değerlendirerek, "HDP ile ilgili duruş ve tavrı net olan bir partiyiz. Başından beri HDP’nin terörle arasına mesafe koyması gerektiğini söylüyoruz. Toplum kredi verdi aslında, demokratik sistem içerisinde olun diye ama onlar Kandil’den emir almayı tercih etti. HDP’nin terör örgütüyle iltisakını herkes bilir. Bu yüzden kapatma davası var. Biz başörtüsü konusuyla ilgili CHP’nin açmış olduğu gündem üzerinden mecliste grubu olan partilerle görüşüyoruz. Görüşmeseydik, 'Başörtüsüyle ilgili değişiklikte samimi değilsiniz” derlerdi bize. “Niye tüm gruplarla konuşmuyorsunuz?' derlerdi" ifadelerini kullandı.

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"HDP'NİN GENEL MERKEZİNE GİTMİŞ DEĞİLİZ Kİ"

HDP ile ilk kez görüşmediklerini dile getiren Bülent Turan, "Baro yasası sürecinde basına yansıyan görüntüleri hatırlayın. Ayrıca her salı tüm gruplar kendi arasında meclis gündemini görüşür. Mesele HDP değil. Mesele, grubu olan partilerle usuli süreçleri görüşmek. HDP’nin genel merkezine gitmiş değiliz ki. HDP’nin gelecek dönemde kanaatini almak ve Anayasa’ya yazmak gibi bir teklifimiz yok. Teklif edilen metni, grubu olduğundan dolayı götürüp 'Toplumun taleplerini değerlendirin' diyoruz. Bundan doğal bir iş olmaz ki. Gitmesek yanlış olurdu." diye konuştu.

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ZİYARETTEN MHP'NİN HABERİ VAR MI?

Saymaz'ın, "Ziyaretten MHP’nin ve Bahçeli’nin haberi var mı?" sorusuna yanıt veren Turan şunları söyledi:

"MHP ile karşılıklı çok dikkat ettiğimiz bir hukukumuz var. Bu hukukun gereği; gerekli adımları ve usulleri beraber belirlemektir. Ziyarette ben yoktum ancak MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti’nin yönetimindeki bir süreçtir."

HDP İLE GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Saymaz'ın "HDP ile görüşmeye devam edecek misiniz?" sorusuna cevap veren Turan, "Teknik olarak ihtiyaç olan her konuyu mecliste grubu olan her partiyle görüşürüz, görüşmeliyiz." şeklinde konuştu.