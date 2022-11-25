AK Parti’den kadına yönelik şiddete karşı açıklama: Omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz

Ak Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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AK Parti’den kadına yönelik şiddete karşı açıklama: Omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz

Basın açıklamasını Kadın kolları başkanı Meral Cengiz gerçekleştirdi. Basın açıklamasına İl Başkanı Ekrem Başaran ve çok sayıda partili katıldı.

Cengiz'nin açıklamaları şu şekilde; "AK Parti; 5 buçuk milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketidir. AK Parti Balıkesir Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduğumuz kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var gücümüzle çalışıyoruz. "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle bu konudaki kararlılığımızı bir daha vurgulamak, hükümetlerimiz tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak istedik. Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dahilinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz."

AK Parti’den kadına yönelik şiddete karşı açıklama: Omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜM DÜNYANIN SORUNUDUR"

Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok diyen Cengiz, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur.

Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik."

AK Parti’den kadına yönelik şiddete karşı açıklama: Omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz

"CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cengiz açıklamasının devamında, "Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde bir kez daha ifade ediyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz."

AK Parti’den kadına yönelik şiddete karşı açıklama: Omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz

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