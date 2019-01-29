AK Parti'den Tunç Soyer yorumu "Tarihin yükü" diye bir şey var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, "CHP'nin kendisi için çantada keklik gördüğü yerlerde kavga çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP'yi oluşturan, 'statükoyu koruma cemiyeti' dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor" ifadelerini kullandı.

'Tarihin yükü' diye bir şey var

CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır" diye konuştu.