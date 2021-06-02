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AK Parti'den Yerel Yönetimler Yasası'nda reform: 7 ana değişklik yapılacak! Otopark, bina önerisi, deprem, parsel...

AK Parti'nin bir süredir üzeridne çalıştığı bilinen Yerel Yönetimler Yasası'nda reform hazırlıklarının detayları ortaya çıktı. Son aşamaya gelinen düzenlemede 7 ana değişiklik üzerinde durulduğu öğrenilirken bu değişiklikler içinde ilçe belediyelerinin bütçelerinden deprem alanlarına kadar birçok karar bulunuyor.

AK Parti'den Yerel Yönetimler Yasası'nda reform: 7 ana değişklik yapılacak! Otopark, bina önerisi, deprem, parsel...

AK Partili yetkililerin bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı Yerel Yönetimler Yasası'nda, reform niteliğinde değişikliklerde sona yaklaşıldı. 7 ana başlık halinde sunulan yasa düzenlemesinde, imar değişikliklerinin, değişiklik yapıldığı bölgede ilan edilmesi zorunluluğu getirilirken, ilçe belediyeleri ile il belediyeleri arasında sorun olan, ilaçlama, mezarlık hizmetleri, çöp toplama hizmetleri gibi yetki kargaşasına son verilmesi hedefleniyor. 

YEREL YÖNETİMLER YASASI'NDA DEPREM DÜZENLEMELERİ

Sabah'tan Eda Işık'ın haberine göre, deprem bölgesinde olan ülkemiz için bu konuya ayrılan önem diğerlerinden çok daha fazla yüksek. İşte yasa düzenlemesiyle planlanan deprem reformları:

AK Parti'den Yerel Yönetimler Yasası'nda reform: 7 ana değişklik yapılacak! Otopark, bina önerisi, deprem, parsel...

  • Yatay mimariden taviz verilmeyecek.
  • Rant ve kayırmacılık tarihe karışacak.
  • Parsel bazlı tadilata son verilecek. Kentsel dönüşüm yerinde dönüşüm olarak yapılacak.
  • Vatandaşlar il ve ilçelerinde yapılacak projelerde söz sahibi olacak.
  • Vatandaş evinin önünü kapatacak yeni plandan haberdar olacak, tadilatın yapılacağı büyük levhalarla arsanın önüne asılacak.
  • Vatandaş evinin önünü kapatacak plan değişikliğine yargı yoluyla itiraz edebilecek.
  • Plan değişikliğinde bir değer artışı ortaya çıkıyorsa o değer artışından kamu da pay alacak.

AK Parti'den Yerel Yönetimler Yasası'nda reform: 7 ana değişklik yapılacak! Otopark, bina önerisi, deprem, parsel...

İLÇE BELEDİYELERİ MERKEZ VE TAŞRA OLARAK AYRILACAK

Belediyeler arası gelir adaletsizliğinin de yeni düzenleme ile ortadan kaldırılması planlanıyor. Bu kapsamda, özellikle ilçe belediyelerin gelirlerini artıracak adımlar atılacağı öğrenildi. Büyükşehirlerde ilçeler, merkez ve taşra ilçeleri olarak yeniden tanımlanacak. Böylece ilçe belediyelerine ayrılan büçeler de bu ayrıma göre şekillenecek.

AK Parti'den Yerel Yönetimler Yasası'nda reform: 7 ana değişklik yapılacak! Otopark, bina önerisi, deprem, parsel...

OTOPARK DÜZENLEMESİ

Buna göre "büyükşehir merkez", "büyükşehir ilçe" ve "ilçe belediyesi" olarak 3 kategori getirilecek. Yolcu ve yük terminalleri yapma, otopark yapma, işletme ve işlettirme ve ruhsat verme yetkisi ile mezarlık hizmetleri, toptancı hali ve mezbaha yapma yetkisi ilçe belediyelerine verilecek.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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