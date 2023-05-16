AK Parti’den YSK'ya itiraz!

Ak Parti, 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'inci turu çerçevesinde sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin azaltılmasına yönelik düzenlemeye yönelik Yüksek Seçim Kurumuna (YSK) dilekçe ile itirazda bulundu.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuzun 2023/1007 sayılı kararı ile 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin 2'inci turu kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin arttırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür.

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Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurularak, yurtdışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının arttırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz."

CHP'de İtiraz Etti

Cumhuriyet Halk Partisi adına Mehmet Hadimi Yakupoğlu gerçekleştirdi.

Başvuruda şunlar kaydedildi:

"Tüm siyasi partiler, seçim kurulları, adaylar, adayların temsilcileri ve seçmenler hazırlıklarını bu karara göre yapmış, seçimin ikinci tura kalması halinde yukarıda anılan kararda geçen günlerde oy kullanılacağı kabulüne göre hazırlanmıştır. Seçmenler oy kullanma planını bu karara göre yapmıştır. Oy torbası taşınması organizasyonu da siyasi partilerce bu organizasyona göre tertiplenmiştir.

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Ne var ki Yüksek Kurulunuz, 15/05/2023 tarihinde 1007 sayılı kararıyla kuralı yine maç başladıktan sonra değiştirmiştir. Bu kararla seçmenlere önceden bildirilen oy verme günleri bazı yerlerde azaltılmıştır. Özellikle ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy kullanma günlerinin düşürülmesi, coğrafi olarak büyük olan bu ülkelerdeki seçmenlerin oylarını kullanmak için sandık başlarına yetişememesi sorunu doğuracaktır.

Birinci tur oylamada görüldüğü üzere seçmenler uzunca bir süre sandık başlarında sıra beklemiştir. Bazı yerlerde bu bekleme süresi 7 saati bulmuştur. Hal böyle iken şimdi oy kullanma günlerinin ve sandıkların azaltılması seçmenlerin oy kullanması önünde daha büyük bir engelin doğmasına neden olmaktadır.

Demokratik sistemlerde seçim kurullarının görevi seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almaktır. Bu nedenlerle başta ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere olmak üzere 2023/142 sayılı kararınız sonrasında 2023/1007 sayılı kararla oy verme gün sayısı ve sandık sayısı azaltılan her yerde yeniden önceki karara göre sandık kurulmasına karar verilmesini istemek gerekmiştir.

2023/142 sayılı kararınızda belirtilen oy verme gün sayısı ve sandık sayısının 2023/1007 sayılı kararla düşürüldüğü her yerde, gün ve sandık sayısının yeniden artırılmasına karar verilmesini dilerim."