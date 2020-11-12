AK Partili Ali İhsan Yavuz koronavirüse yakalandı: Dualarınızı bekliyorum
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdığını ve testinin pozitif çıktığını bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yavuz, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesine başvurduğunu, burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNDU
Hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum." ifadesini kullandı.
Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum.Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır.Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe,hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum.— Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) November 12, 2020