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AK Partili Ali İhsan Yavuz koronavirüse yakalandı: Dualarınızı bekliyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdığını ve testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Partili Ali İhsan Yavuz koronavirüse yakalandı: Dualarınızı bekliyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yavuz, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesine başvurduğunu, burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNDU

Hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum." ifadesini kullandı. 

 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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