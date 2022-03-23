AK Partili Alpay Özalan'dan, kadınlara tavsiye veren Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Siyasi tarih böyle iki yüzlü, takiyyeci, sinsi birini görmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akşener'in toplantıda yaptığı konuşmada başörtülü kadınlara tavsiyeler vermesi dikkat çekerken söz konusu sözlere AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi.

ALPAY ÖZALAN: MERAL AKŞENER, TÜM KÖTÜLÜKLERİN ABLASIDIR

Alpay Özalan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i paylaşımına etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı koruyan, 28 Şubat'ta başörtülü kadınlara zulmeden Meral Akşener, kadınlar konusunda ders vermeye kalkmış. Siyasi tarih böyle iki yüzlü, böyle takiyyeci, böyle sinsi birini görmedi! Meral Akşener, tüm kötülüklerin ablasıdır! "

Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı koruyan, 28 Şubat'ta başörtülü kadınlara zulmeden Meral Akşener, kadınlar konusunda ders vermeye kalkmış.



Siyasi tarih böyle iki yüzlü, böyle takiyyeci, böyle sinsi birini görmedi!



Meral Akşener, tüm kötülüklerin ablasıdır! @meral_aksener — Alpay Özalan ?? (@alpayozalan35) March 23, 2022

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kadınlara seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her fırsatta, başörtülü kadınlarımızın hakkından hukukundan bahseder. Biz sanıyorduk ki; Sayın Erdoğan için bu ülkenin tüm dindar kadınları birer kız kardeştir. Meğerse işin aslı öyle değilmiş… Meğerse; Başörtülü olmak, dindar olmak, Müslüman olmak, Sayın Erdoğan’ın bacısı olmak için, yeterli bir kriter değilmiş. İşte biz Adana’da, tüm çarpıcılığıyla aslında bu gerçeği gördük. Adana’da yaşananlar, bize gösterdi ki; Sayın Erdoğan’ın bacısı olmak için, başörtülü olmaktan önce, kendisine tabi olmak gerekliymiş. Yani asıl mesele, dindar olmak değil, yandaş olmakmış. Başörtülü kadınlarımızın hukuku, Ak Parti’ye oy verdikleri sürece kutsalmış…

Yani; 'Oyunu basarsan baş tacısın, itiraz edersen copu yersin'miş…

Hey gidi hey… Yunus ne güzel söylemiş: 'Zulm ile abad olanın, ahiri berbad olur.' Bu ülkenin dindar kadınlarının, omuzlarında iktidara gelip, o kadınları, coplatarak iktidardan çekip gitmek…Şu ironiye bakar mısınız? Geçekten ibretlik.' "