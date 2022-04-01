AK Partili Elbistan Belediyesi Türkiye'ye örnek olacak! Halk ekmek ve pide, Ramazan ayı boyunca 1 TL'den satılacak, üretilen ekmeğin yarısı bedava dağıtılacak

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesine saatler kalırken vatandaşların enflasyon karşısında yaşadığı zorluklara merhem olmak için harekete geçen Elbistan Belediyesi önemli bir karara imza attı. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilecek olan ekmeğin ve pidenin Ramazan ayı boyunca 1 liradan satılmaya devam edileceğini belirtti.

Ramazan ayı üretilen ekmeğin yarısının, geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağının bilgisini de veren Başkan Mehmet Gürbüz, üretim yapılan fabrikanın kapasitesinin artırıldığını da ifade etti.

"TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR UYGULAMAYA İMZA ATIYORUZ”

Başkan Gürbüz, artan maliyetlere karşın vatandaşları desteklemek ve bütçelerine kartı sunmak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirterek," Hijyenik ortamda üreteceğimiz Ramazan pidesini 1 liraya vatandaşlarımızın sofrasına taşırken Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamaya imza atıyoruz” diye konuştu.

"HİÇBİR GELİRİ OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZA GÜNLÜK ÜRETİMİN YARISINI ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITACAĞIZ"

Belediye olarak Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini vermekten dolayı gurur duyduklarını söyleyen Başkan Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

" İlçede tüketilen ekmeğin yüzde 10’unu karşılama kapasitesine sahibiz. Halk Ekmek Fabrikamızda Ramazan ayı boyunca pidenin fiyatı 1 lira olacak. Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Uzun zamandır ekmeğin fiyatında değişikliğe gitmeyerek sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiriyoruz. Bu Ramazan ayında farklı bir uygulamaya daha gidiyoruz. Hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza günlük üretimin yarısını ücretsiz ekmek dağıtacağız. Bütçemizin büyük bir kısmını, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve onlarla paylaşma anlamında çeşitli projelerde kullanacağız.”

ÜCRETSİZ EKMEK KİMLERE VERİLECEK?

Ücretsiz ekmeğin kimlere verileceği hakkında bilgi veren Gürbüz, sosyal belediyecilik anlamında çalışmalar yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

"“Ücretsiz ekmek alacak vatandaşların belirlenmesinde gelirinin olmaması kriter olacak. Biz sosyal belediyecilik anlamında 3 yıldır Can Kulağı adı altında çalışmalar sürdürüyoruz. 2019 yılı itibariyle başladığımız bu çalışmalar çerçevesinde ciddi bir envanter edindik. Vatandaşlarımızın gelir düzeyini ilçe kaymakamlığımızla birlikte çalışıyoruz. Covid döneminde de bu çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmişti. Bu Ramazan ayında da aynı şekilde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının şimdiden tüm toplumumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum”