AK Partili Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel tutuklandı

İHA'nın haberine göre kaza bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kelkit’ten Şiran istikametine ilerleyen Samet Mutlu (19) yönetimindeki 29 AAF 553 plakalı otomobil, Gümüşgöze yol ayrımında beldeden gelen Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel (61) yönetimindeki 29 AAG 446 plakalı makam aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobiller yol kenarında bulunan tarlalara savrulurken makam aracını süren Belediye Başkanı Aksel ile diğer otomobilin sürücüsü Samet Mutlu ile yanında yolcu olarak bulunan annesi Gülay Mutlu (43) kazada yaralandı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Gülay Mutlu kurtarılamazken sürücü oğlu Samet Mutlu Trabzon’daki bir hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan Belediye Başkanı Aksel’in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AİLE ŞİKAYET ETTİ, BAŞKAN TUTUKLANDI

Sözcü gazetesinin haberine göre Mutlu ailesi, hafif şekilde yaralanan Başkan Hasan Aksel’den şikayetçi oldu. Soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen Hasan Aksel tutuklanarak cezaevine kondu.

BAŞKANLIĞA VEKALET EDECEK KİŞİ BELİRLENECEK

Boş kalan belediye başkanlığına ise mecliste yapılacak toplantıda seçilecek bir kişinin vekalet edeceği belirtildi.

GÜMÜŞGÖZE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKSEL KİMDİR?

Hasan Aksel, Gümüşhane Lisesi'nde okudu. Gümüşhane'de yaşıyor.

61 yaşındaki Hasan Aksel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Gümüşhane Kelkit Gümüşgöze Belde Belediye Başkan adayı oldu.

Hasan Aksel hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden tutuklandı?