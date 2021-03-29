AK Partili Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Haberdar olur olmaz bu kişinin işine son verdik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Uyuşturucu madde kullandığı görüntüler ortaya çıkan ve gözaltına alınan eski AK Parti Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamza Dağ cuma günü yaptığı açıklamada Kürşat Ayvatoğlu'nun yakın çalışma ekibinde olmadığını anımsatarak, " Bizim buradan çıkartacağımız dersler var. Mevzunun diğer boyutlarına bakacak olursa burada biz bir kere haberdar olur olmaz bu kişinin işine son verdik." dedi.

"TARTIŞMAMIZ GEREKEN HANGİ PARTİNİN NASIL REAKSİYON GÖSTERDİĞİDİR"

Sözlerini sürdüren Hamza Dağ," Daha çok dikkat etmemiz lazım, ortaya çıkan görüntülerden samimi olarak bize oy veren insanlar bunları AK Parti’ye yakıştıramadığı için üzüldüğünü görüyorum ve onlardan helallik istiyorum. Ama asıl mesele burada tartışmamız gereken meselelerden birisi de böyle bir konu meydana geldiğinde hangi partinin nasıl reaksiyon gösterdiğidir." ifadelerini kullandı.

KÜRŞAT AYVATOĞLU NASIL ZENGİNLEŞTİ?

Bu olaydaki esas meselenin zenginleşmenin kaynağı olduğunu ifade eden Hamza Dağ," Bir seneki süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yargının bu konuda eli açık. Elinde delil, belge olanlar, iddiasını ortaya koyanlar, ticaret yaparak değil de nüfus ticareti yaparak, belediye, kamu hizmetleri noktasında çalışma yaparak durum varsa yargının önü açık." şeklinde konuştu.

Uzun süredir yakınında çalışan biri olmadığı için sadece genel merkez mesaisi olmadığını kaydeden Hamza Dağ, " Bölgemize gidiyoruz. Memurluk yapan arkadaşlar var. Onlarla çok sıkı çalışma içinde olmazsınız. Çok yakın çalıştığım biri değil. Son dönemde 4-5 arkadaşta Covid vakası oldu. O dönem dışında yanımızda bulunmadı." diye konuştu.

"SİYASETİN ANA GÜNDEM MADDESİ OLMAMALI"

İfadelere göre Kürşat Ayvatoğlu'na arkadaşlarının santak yaptığını belirten Hamza Dağ," Bizlerle güçlü görünmek için fotoğraf çektirmiş olabilir. Bu olay siyasetin ana gündem maddesi olmamalı." dedi.