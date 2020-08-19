AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yaptığı yazılı açıklamada Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyesi Hasan Uzunlar'ın, partisinden ihraç edildiğini belirtti.

Aksu, açıklamasında, AK Parti'nin üyesi olan Hasan Uzunlar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi hakkında, parti ilkelerine ve politikalarına uygun olmayan sosyal medya paylaşımları gerçekleştirdiği ve bu nedenle kesin ihraç talebiyle İl Yönetim Kurulu kararıyla Disiplin Kuruluna sevk edildiğini ifade etti.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, İl Disiplin Kurulunun ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu değerlendirdiğini ve parti üyesi Hasan Uzunlar'ın kesin ihracına karar verdiğine işaret etti.

Aksu, açıklamasında "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkemizin bekasının garantisi olarak nitelediği, 'Ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır' ifadeleriyle özetlediği Cumhur İttifakı'nın önemini bir kez daha hatırlatır, ittifak ruhuna aykırı hiçbir söylem ve eyleme müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verdi.

HASAN UZUNLAR KİMDİR?

Hasan Uzunlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekiliydi.

Facebook hesabında Atatürk'e yönelik çok sayıda hakaret içerikli paylaşımda bulunan Uzunlar, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu AK Parti il başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Uzunlar'ın grup başkanvekilliğinden alınarak hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurmuş.