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AK Partili Mehmet Muş açıkladı: Çevreyi kirletenlere para cezası geliyor

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, TBMM'ye sundukları yeni kanun teklifine ilişkin olarak, "Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz." dedi.

AK Partili Mehmet Muş açıkladı: Çevreyi kirletenlere para cezası geliyor

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, TBMM'ye sundukları yeni kanun teklifine ilişkin olarak," Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik çevre ajansının kurulmasını öneren yasa tekilifimizi sunduk. Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz. Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz." dedi.

AK Partili Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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